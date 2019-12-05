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Общество

Украинцам запретят въезд в Россию по внутреннему паспорту

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Правительство Украины планирует запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Нововведение должно вступить в силу 1 марта 2020 года, передает агентство УНИАН.

Глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев заявил, что упрощенный режим поездок несет "угрозу национальной безопасности страны". Отмечается, что украинцы смогут попасть в Россию по загранпаспорту, дипломатическому или служебному паспорту.

Автор: 5 декабря 2019, 18:41

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