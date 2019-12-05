Украинцам запретят въезд в Россию по внутреннему паспорту

Правительство Украины планирует запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Нововведение должно вступить в силу 1 марта 2020 года, передает агентство УНИАН.
Глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев заявил, что упрощенный режим поездок несет "угрозу национальной безопасности страны". Отмечается, что украинцы смогут попасть в Россию по загранпаспорту, дипломатическому или служебному паспорту.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?