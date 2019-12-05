Украинец хотел пересечь границу под чужим именем и оказался в розыске

Уроженец Украины Максим Балваниязов по ошибке оказался в российском федеральном розыске, попытавшись пересечь границу с Финляндией под другим именем. Мужчина представился Максимом Мачульским, которого искала полиция, сообщают в четверг "Невские новости".
Инцидент произошел 4 ноября. Украинца 1993 года рождения задержали на пропускном пункте "Брусничное" Выборгского района Ленинградской области. Сотрудники пограничной службы передали его инспектору управления МВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
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