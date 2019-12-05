У пенсионерки из Ленобласти похитили более миллиона рублей

Пенсионерка из Выборга стала жертвой мошенников, которые обманом похитили у нее свыше 1,1 миллиона рублей. Злоумышленники "расплатились" с 68-летней женщиной фальшивыми деньгами, сообщает в четверг портал "Петербургский дневник".
В пресс-службе главного управления МВД России по Ленинградской области сообщили, что преступники предложили жительнице за вознаграждение снять деньги с банковского счета. После того, как она выполнила их просьбу, аферисты отдали ей несколько пачек с купюрами "банка приколов" вместо денег. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?