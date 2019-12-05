Загадочная пена на реке удивила жителей Подольска

Жителей Подольска насторожила пена белого цвета, которую они заметили на реке Пахре у пляжа "Беляево". Горожане утверждают, что субстанции было так много, что ветер разносил ее по всему побережью, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
Источником загрязнения оказался слив из трубы, расположенный неподалеку от поселка Дубровицы. Представители Министерства экологии Московской области посоветовали обратиться в ведомство с официальным запросом, после чего специалисты смогут организовать проверку.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?