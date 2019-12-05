В России планируют продавать искусственный фарш из реактора

В России планируют наладить производство искусственного фарша из мяса осетра. Его намерены вывести на рынок уже через три года, сообщает URA.ru.
Биоматериал для выращивания фарша будут брать из мышц мальков. Затем его отправят в специальный реактор, обеспечивающий необходимые условия. В этих установках продукт станет насыщаться и полезными веществами.
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