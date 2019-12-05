В Германии застрелили причастного к убийству более 90 россиян грузина

Уроженец Грузии Зелимхан Хангошвили, застреленный в Берлине в августе 2019 года, оказался террористом, причастным к убийству 98 граждан России. Установлено, что 49-летний мужчина был связан с лидерами незаконных группировок, сообщает URA.ru.
В правоохранительных органах отметили, что Хангошвили причастен к атакам на российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, произошедшим в Ингушетии в начале 2000-х. В 2016 году Грузия объявила его в международный розыск.
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