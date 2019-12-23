Наблюдатели заметили странности в проезде Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл движение поездов через Керченский пролив. В это же время первый состав отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пользователи Сети обратили внимание на странности, сопровождавшие торжественное мероприятие.



Запуск железнодорожной части Крымского моста ожидаемо вызвал истеричную реакцию украинцев. Пользователи Сети из Незалежной принялись строить теории заговора и выискивать негатив.



Они обратили внимание, что поезд, на котором Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, был без опознавательных знаков. "Потому что РЖД слишком боится полезных санкций", – написал пользователь "Твиттер" с ником Крымский бандеровец.

Украинские СМИ отметили, что трансляция внезапно прервалась, когда Владимир Путин заговорил с Аркадием Ротенбергом - бывшим главой компании "Стройгазмонтаж", которая возводила Крымский мост. Журналисты предположили, что содержание разговора должно было остаться тайной.

Путин проехал по переправе от Крыма до Кубани. Впечатления у президента положительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.

На станции Тамань-Пассажирская он поприветствовал участников строительства и поблагодарил за их труд. "Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны", – сказал президент.

Возведение Крымского моста длилось почти пять лет. Строители установили несколько тысяч свай и более 300 опор.

Первый состав в Севастополь отправился из Санкт-Петербурга в 14 часов 23 декабря. На следующий день начнет курсировать пассажирский поезд из Москвы в Симферополь. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены новые маршруты.