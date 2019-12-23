Наблюдатели заметили странности в проезде Путина по Крымскому мосту

Запуск железнодорожной части Крымского моста ожидаемо вызвал
истеричную реакцию украинцев. Пользователи Сети из Незалежной принялись строить
теории заговора и выискивать негатив.
Они обратили внимание, что поезд, на котором Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, был без опознавательных знаков. "Потому что РЖД слишком боится полезных санкций", – написал пользователь "Твиттер" с ником Крымский бандеровец.
Украинские СМИ отметили, что трансляция внезапно прервалась, когда Владимир Путин заговорил с Аркадием Ротенбергом - бывшим главой компании "Стройгазмонтаж", которая возводила Крымский мост. Журналисты предположили, что содержание разговора должно было остаться тайной.
Путин проехал по переправе от Крыма до Кубани. Впечатления у президента положительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.
На станции Тамань-Пассажирская он поприветствовал участников строительства и поблагодарил за их труд. "Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны", – сказал президент.
Возведение Крымского моста длилось почти пять лет. Строители установили несколько тысяч свай и более 300 опор.
Первый состав в Севастополь отправился из Санкт-Петербурга в 14 часов 23 декабря. На следующий день начнет курсировать пассажирский поезд из Москвы в Симферополь. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены новые маршруты.
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