Клиенты МКБ смогут сэкономить на поездках в метро

МКБ проводит акцию вместе с платежной системой Mastercard.
Владельцы карт, которые выпущены в рамках пакетов "Выгодный" и
"Премиальный", а также тарифа "Можно больше", получат
дополнительные баллы – половину стоимости проезда в подземке. Платеж должен
быть совершен с помощью карты World Mastercard/World Mastercard Black Edition.
Также бонусные баллы начисляются при оплате проезда на турникетах с помощью указанных карт со смартфонов или умных устройств. Условием участия в акции является регистрация клиента в программе лояльности "МКБ Бонус".
Максимальный размер компенсации за проезд в метро – 1000 баллов. Их зачисление будет производиться до 20 января включительно. Акционные бонусы станут дополнением к баллам, которые пользователь получил по основным условиям программы лояльности Московского кредитного банка.
Благодаря программе клиентам МКБ начисляются бонусы за ежедневные покупки. Чтобы начать получать баллы, пользователь должен подтвердить участие в интернет-банке или мобильном приложении "МКБ Онлайн".
Каждый квартал клиент может выбрать категории, за покупки в которых ему вернется 5 или 7% баллами от суммы товара. За остальные операции МКБ начисляет 1%. Возмещение баллов происходит по курсу 1 балл – 1 рубль.
Московский кредитный банк – предоставляет полный комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций.
МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100". Надежность Московского кредитного банка подтверждена ведущими российскими и международными агентствами.
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