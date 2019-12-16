Превратится в безжизненную пустыню: Крыму угрожает страшный катаклизм

Проблема в перекрытии Киевом Северо-Крымского канала,
который обеспечивал полуостров пресной водой на 85%. Украинские власти закрыли
его в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.
Это серьезно отразилось на экономике, экологии и демографии региона, уверен бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. В 2020 году дефицит воды станет ощутимее, уверен украинский чиновник.
Нехватка пресной воды может привести к экологическим катаклизмам в Крыму, считает экс-чиновник. "Ввиду отсутствия воды ухудшается плодородие, наблюдаются эрозия почвы, засоление и загрязнение. Крайней степенью является опустынивание. Подобное уже можно наблюдать в ряде степных районов. Шестой год без воды ускорит эти процессы", – цитирует его портал "ПолитНавигатор".
По словам Лиева, из-за дефицита воды уничтожены 30 тысяч гектаров рисовых полей, а урожай сои сократился на 70%. "Остатки аграрных предприятий доживают последние сезоны. 2020‑й для многих станет последним", – написал чиновник в своей колонке на украинском портале "Новое время".
Как Северо-Крымский канал разрушается без воды (видео) pic.twitter.com/WmUHcL1sW9— Крым.Реалии (@krymrealii) November 4, 2019
За последние пять лет Украина доставила Крыму немало неприятностей. Киев устроил транспортную и энергетическую блокаду полуострова.
Ранее компания Apple начала отображать на своих устройствах Крым как территорию России. Эксперты уверены: это важный шаг Запада в направлении признания полуострова.
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