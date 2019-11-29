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Общество

В США сделали неожиданный шаг к признанию российского Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Решение компании Apple отображать на своих устройствах Крым как территорию России – первый шаг к признанию статуса полуострова. Об этом заявил политолог Алексей Бычков. 
прочитано 569 раз

Российский рынок гораздо больше украинского, отметил Алексей Бычков. Apple, как и любая коммерческая компания, заинтересована в получении прибыли. "Если бы компромисс с Москвой не был найден, рынок мог бы пошатнуться, или американцам пришлось бы по-новому отформатировать приложения своих гаджетов, убрать приложения, которые не соответствуют фактическому положению дел", – пояснил эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".

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Политолог призвал обратить внимание на политический аспект этой истории. Отображение Крыма как российской территории на устройствах Apple - важный шаг к формальному признанию статуса полуострова со стороны Вашингтона.

Бычков допустил, что на корпорацию могут оказать давление, если она зависит от американского государства. Вместе с тем он указал на Тайвань: остров не признают независимым государством, что не мешает ему быть высокотехнологичной территорией.

"То же самое ждет Крым. Это зависит от времени", - считает аналитик.

Ранее появились сообщения о том, что во времена президентства Виктора Ющенко, когда Крым находится в составе Украины, Вашингтон планировал открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Хандогий.

Эта тема активно обсуждалась с 2008 года, когда НАТО предоставило Киеву план действий по членству в организации. Украинский дипломат вспомнил, что встречался с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и подписал соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов было расширение американского присутствия в Крыму.
Автор: 29 ноября 2019, 14:11

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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Пятничная Стих-Молитва

Иисус говорил с вами притчами.
А Я Царь Руси - Михаил Романов.
СТИХАМИ!
ПО ДРУГОМУ НЕ МОГУ,
НЕ ИМЕЮ ПРАВО.
ВЕДЬ ВСЕХ БРАТЬЯ И СЕСТРЕ
ВАС ЛЮБЛЮ.
ПилигримГость
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НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С ПРИБАМБАСАМИ 666

С гаджетами не расставайтесь!
С гаджетами не расставайтесь!
С гаджетами не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, —
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг в интернет!

И вот когда придет зверь!
И вот когда придет зверь!
И вот когда придет зверь!
Всей плотью прирастайте в них.
Служите им душей и телом.
Подставьте лоб и руку вы.
Засел в Кремле зверь!
Он мощный рейтинг,
Получил от вас.
(29.11.2019)

ПРИРАСТАТЬ — Толковый словарь Даля
ПРИРАСТАТЬ ПРИРАСТАТЬ, (приростать), прира(о)сти или приросоть к чему, срастаться, зарастать, заживать срастаясь. Прищеп прирастает ко пню. Перерубленный палец у него прирос. Рана зажила, да кожа приросла к кости. |
ПилигримГость
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Сколько живет микроб после чихания
Зависит от вида вируса и поверхности на которую они попали. Простудные вирусы живут около 7 дней. Но начинают терять свою способность вызывать болезнь уже после первых 24 ч. Вирусы гриппа живут около 24 часов. Кишечные около 4 часов. Причем говорят, что на гладких поверхностях вирусы живут дольше,чем на пористых (ткань).
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