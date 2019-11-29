В США сделали неожиданный шаг к признанию российского Крыма

Российский рынок гораздо больше украинского, отметил Алексей Бычков. Apple, как и любая коммерческая компания, заинтересована в получении прибыли.
"Если бы компромисс с Москвой не был найден, рынок мог бы пошатнуться,
или американцам пришлось бы по-новому отформатировать приложения своих
гаджетов, убрать приложения, которые не соответствуют фактическому положению
дел", – пояснил эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".
Политолог призвал обратить внимание на политический аспект этой истории. Отображение Крыма как российской территории на устройствах Apple - важный шаг к формальному признанию статуса полуострова со стороны Вашингтона.
Бычков допустил, что на корпорацию могут оказать давление, если она зависит от американского государства. Вместе с тем он указал на Тайвань: остров не признают независимым государством, что не мешает ему быть высокотехнологичной территорией.
"То же самое ждет Крым. Это зависит от времени", - считает аналитик.
Ранее появились сообщения о том, что во времена президентства Виктора Ющенко, когда Крым находится в составе Украины, Вашингтон планировал открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Хандогий.Эта тема активно обсуждалась с 2008 года, когда НАТО предоставило Киеву план действий по членству в организации. Украинский дипломат вспомнил, что встречался с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и подписал соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов было расширение американского присутствия в Крыму.
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