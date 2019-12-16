Прямо перед приездом Путина: что случилось на Крымском мосту

На переправе идут последние приготовления к запуску поездов. Строители и инженеры вносят финальные коррективы во внешний вид Крымского моста.

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И без того эффектное сооружение станет еще красивее. Крымский мост засияет мириадами огней: арочный участок переправы подсветят цветами российского флага.

Тестовое подключение иллюминации произошло в воскресенье. Она включает в себя более двух тысяч светильников с белыми, синими и красными светодиодами. Для этого инженеры Крымского моста смонтировали более 19 километров линий кабеля.

Архитектурную подсветку проложили по всей длине автомобильной и железнодорожной частей переправы. В полную силу иллюминация заработает после запуска поездов.

Подсветка Крымского моста. Красота.

Говорят, что электричество для неё вырабатывается скрежетом зубов всех наших доброжелателей. pic.twitter.com/ZBQfNrOY7n