Прямо перед приездом Путина: что случилось на Крымском мосту

На переправе идут последние приготовления к запуску поездов. Строители и инженеры вносят финальные коррективы во внешний вид Крымского моста.
И без того эффектное сооружение станет еще красивее. Крымский мост засияет мириадами огней: арочный участок переправы подсветят цветами российского флага.
Тестовое подключение иллюминации произошло в воскресенье. Она включает в себя более двух тысяч светильников с белыми, синими и красными светодиодами. Для этого инженеры Крымского моста смонтировали более 19 километров линий кабеля.
Архитектурную подсветку проложили по всей длине автомобильной и железнодорожной частей переправы. В полную силу иллюминация заработает после запуска поездов.
Подсветка Крымского моста. Красота.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) April 28, 2018
Говорят, что электричество для неё вырабатывается скрежетом зубов всех наших доброжелателей. pic.twitter.com/ZBQfNrOY7n
Мероприятие в честь начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту может посетить президент Владимир Путин. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Первый поезд на полуостров по Крымскому мосту отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга и через чуть более 40 часов прибудет в Севастополь. На следующий день пассажирский состав из Москвы начнет пусть в Симферополь.
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