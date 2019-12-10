Известная чиновница погибла в страшной аварии в Крыму

Глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в жутком ДТП. "Совершенно верно, но больше информации пока дать никакой не можем", – цитирует районную администрацию телеканал "360".
На месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. Причины и детали произошедшего выясняются.
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