Избившего DJ Smash экс-депутата выпустят из колонии досрочно

Бывший депутат Александр Телепнев, осужденный за избиение продюсера DJ Smash, выйдет на свободу. Прошение об условно-досрочном освобождении рассмотрел Нытвенский городской суд.
Ранее СМИ сообщили, что экс-депутат и музыкант заключили мировое соглашение. Согласно условиям договора, Телепнев должен разместить деньги для пострадавшего в индивидуальном сейфе. Артист обязан не выступать против досрочного освобождения, передает URA.ru.
Напомним, что в июле 2018 года бывшего депутата приговорили к двум годам колонии: вместе со своим знакомым Сергеем Ванкевичем он избил продюсера Андрея Ширмана в ночном клубе. Суд также взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 11 миллионов рублей, уточняет НСН.
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