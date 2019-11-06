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Общество

Знаменитая телеведущая резко поставила злопыхателей на место

Нина Харрельсон. Кадр youtube.com
Знаменитая телеведущая американского канала WREG известна своими "выдающимися" формами. Из-за них женщина регулярно подвергается нападкам, однако она доказала, что способна за себя постоять.
прочитано 91 раз

На личной странице в социальной сети "Фейсбук" знаменитость рассказала, что совсем недавно к ней подошел незнакомец с целью обидеть. Мужчина сказал, что якобы Нина выглядит совершенно необъятной во время трансляции выпуска новостей.

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Харрельсон уже рассказывала, что часто получает в свой адрес нелицеприятные комментарии, однако в этот раз терпение медиаперсоны лопнуло. Она опубликовала пост, в котором разнесла обидчика в пух и прах. По ее словам, журналисты не обязаны иметь модельные параметры, чтобы состояться в профессиональной деятельности.

"Журналисты – не модели. И я могу заверить вас, что никто из нас не желает слышать ваше мнение о наших телах", – отрезала Нина. Она отметила, что зачастую таким выплескам негатива подвергаются только ее коллеги женского пола. 

Харрельсон отметила, что после девяти лет работы на телевидении она уже не так сильно обращает на злопыхателей внимание. Тем не менее, ей жаль, что молодые девушки, приходя работать в новостной формат, часто подвергаются критике за те или иные особенности фигуры, которые якобы не соответствуют общепринятым стандартам.

В свою очередь пользователи соцсети поддержали знаменитую телеведущую. Они назвали ее сильной женщиной, отлично выразившей всеобщее мнение. Кроме того, многие из комментаторов с изрядной долей неприязни высказали свою точку зрения о бестактном незнакомце, который позволил себе оскорбить знаменитость.

Автор: 6 ноября 2019, 18:11

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