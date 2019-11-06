Москвичей предупредили о сильном дожде

Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде. За вечер среды и в ночь на четверг в столице выпадет около пятой части от месячной нормы осадков.

Ночью в Москве будет около пяти градусов тепла. 7 ноября днем ожидается максимум восемь градусов, передает телеграм-канал "Говорит Москва".