Москвичей предупредили о сильном дожде

Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде. За вечер среды и в ночь на четверг в столице выпадет около пятой части от месячной нормы осадков.
Ночью в Москве будет около пяти градусов тепла. 7 ноября днем ожидается максимум восемь градусов, передает телеграм-канал "Говорит Москва".
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Самые сексуальные!
Почему Лолиту бросают мужчины?
Аида, я Вас ищу!
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Что делать с родителями?