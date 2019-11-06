Детдомовца в Челябинске сделали олигофреном и запугивали иголками

Воспитанник коррекционного интерната рассказал об издевательствах в учреждении. Также он узнал, что ему поставили неправильный диагноз – олигофрения.

Как передает "Царьград", 25-летний Александр Смольников живет в Челябинске, работает на фабрике. Занимается благоустройством района на общественных началах. Он признался, что за малейшую провинность педагоги выводили за дверь и вдавливали свой ноготь в палец или пугали, что будут колоть иголками.

По его словам, воспитанников заставляли делиться едой. Ребята должны были отдавать шесть котлет и все остальные мясные блюда педагогам. Оспорить распределение в интернат для умственно отсталых у Александра не получилось. Верховный суд отказал ему в рассмотрении дела.