Стали известны богатейшие люди мира

Издание Forbes представило список богатейших людей мира. Лидером рейтинга по-прежнему является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

На второй строчке расположился президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Бизнесмен владеет 107 миллиардами долларов, передает телеканал "360".

Французский предприниматель сместил основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимал второе место в списке на протяжении последних семи лет. Состояние американца оценивается в 106,8 миллиарда долларов, уточняет НСН.