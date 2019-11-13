"ЕР" решает проблему с онлайн-записью детей в первые классы

Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в России" в части формирования и ведения информационных систем доступности школьного образования в "Единой России" подготовили поправки. Они направлены на решение проблемы онлайн-записи детей в первые классы через портал госуслуг.

Принятая Госдумой в первом чтении законодательная инициатива предполагает создание единой информационной системы для записи детей в первые классы. Подготовленные единороссами поправки учитывают особенности организации образовательного процесса в отдельных школах.

О существующий проблемах рассказала депутат Госдумы, член президиума генерального совета партии "Единая Россия" и координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова. "Каждый год, когда школы открывают запись в первые классы, во многих регионах собираются многочасовые "живые" очереди, которые родители вынуждены выстаивать даже в суровые морозы", – заметила она.

"По аналогии с электронной записью в детские сады нам необходимо ввести единую федеральную электронную очередь и для начального общего образования", – уверена депутат.

Алена Аршинова рассказала, что в 2018 году активисты проекта "Новая школа" провели федеральный мониторинг, во время которого проверяли сам факт наличия электронных очередей записи детей в первые классы и их состояние. Проведенная работа показала, что некоторые регионы успели самостоятельно внедрить подобные системы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

"Однако они не унифицированы и часто дают сбои, именно потому мы подготовили поправки, закрепляющие и унифицирующие создание единой федеральной электронной системы", – рассказала Аршинова. Она обратила внимание, что при рассмотрении законопроекта на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в октябре предложение о внедрении единой электронной системы для записи в первые классы поддержали представители правительства.

Депутат подчеркнула, что в ходе соответствующих работ необходимо учитывать существующие региональные специфики, а также особенности организации образовательного процесса в ряде учебных учреждений. В частности, в Москве образовательные комплексы с дошкольным и начальным общим образованием. "Предлагаю исключить необходимость повторной записи детей в таких случаях, поскольку необходимая информация о ребенке уже будет внесена в систему при записи его в детский сад", – объяснила парламентарий.

Напомним, единая федеральная электронная очередь записи детей в детские сад была введена в стране с 1 апреля 2014 года по инициативе "Единой России". После ее появления многие проблемы, в том числе связанные с коррупцией при зачислении в дошкольные учреждения, а также с неравномерностью заполняемости мест и многочасовыми очередями, удалось решить. Родительское сообщество, со своей стороны, неоднократно отмечало понятность и прозрачность единой федеральной электронной очереди.