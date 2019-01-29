Стало известно о мощной хакерской атаке на госслужбы

Сайт Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС") подвергся мощной атаке хакеров. Об этом сообщает портал "Реальное время" со ссылкой на Россельхознадзор.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 29 января. Злоумышленники попытались получить контроль над серверным узлом, который отвечает за работу компонентов "ВетИС" "Меркурий" и "Аргус".
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