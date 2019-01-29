Россияне стали бояться газа

Большинство россиян (74%) уверены, что причиной трагедии в Магнитогорске стал именно взрыв газа, и примерно столько же считают, что виной всему неисправность газового оборудования и халатное обращение с ним. Об этом пишет портал newsnn.ru со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Более половины респондентов (61%) опасаются, то подобная трагедия может случится и с ними. Напомним, что в результате инцидента в Магнитогорске погибли 39 человек.
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