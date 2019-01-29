Минюст предложил не наказывать за "вынужденную коррупцию"

В Министерстве юстиции РФ выступили с инициативой освободить от наказания чиновников, которые вынужденно участвовали в коррупционных схемах. Об этом пишет портал rostovgazeta.ru.
В свою очередь, "ФедералПресс" уточняет, что авторы документа предлагают учитывать обстоятельства непреодолимой силы при разборе таких преступлений. Поскольку иногда обвиняемые не способны избежать совершения противоправных действий по тем, или иным причинам, добавляет "Царьград".
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