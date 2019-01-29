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Общество

Грязная матерщина и интимный секрет замглавы "Росгеологии" прогремели на всю страну

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Топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг угодил в центр громкого скандала. Во время одной из интернет-трансляций он ругался матом на подчиненных и рассказывал о своих интимных похождениях, пишет Ura.ru.

В результате глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя гендиректора компании "Росгеология" Руслана Горринга за скандальное видео. При этом гендиректору холдинга Роману Панову был объявлен выговор, передает "ТВ Центр". Отмечается, что увольнением и выговором дело не ограничится.

 

29 января 2019, 13:03

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