Раскрыта причина дерзкой кражи картины Куинджи

Подозреваемый в краже картины Куинджи рассказал, по какой причине совершил злодеяние. Задержанный решился на преступление "спонтанно".
Ранее мужчина заявил на камеру, что непричастен к случившемуся и не помнит, чем занимался 27 января. В полиции не исключают, что у похитителя были сообщники, передает телеканал "360".
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