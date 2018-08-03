Когда и где начнется третья мировая война

Доктор военных наук Константин Сивков перечислил основные места, где потенциально может начаться третья мировая война. Признав относительно низкую вероятность ее возникновения, специалист констатировал: военные угрозы в целом нарастают.



По словам Сивкова, военные конфликты усиливаются через "обострение региональных противоречий", которые поддерживает Запад. Он полагает, что "детонатором" может стать "возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии".

Кроме того, эксперт не исключил, что внутренние проблемы крупных стран могут разжечь гражданскую войну внутри них, сообщает "Военно-промышленный курьер". "Существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников из числа монархий Персидского залива против Ирана. Это будет достаточно масштабная локальная война", – допустил Сивков.

Специалист убежден, что условием возникновения такой войны станет "возобновление ракетно-ядерной программы Ирана или начало его военного конфликта с одной из ведущих стран Персидского залива". Вероятнее всего, второй стороной в противостоянии станет Саудовская Аравия.

Эксперт уверен, что основными источниками военной напряженности в ближайшей перспективе будут противоречия между Китаем и Японией. Более того, Страна восходящего солнца может вступить в конфронтацию с Россией из-за тайваньского вопроса.

В феврале 2018 года Сивков предложил разработать термоядерную ракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы. Кроме того, он представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.