Недолайканные: почему подростки садятся на наркотики

Ребенок-наркоман – страх каждого родителя. По статистике, большинство детей к 20 годам пробуют запрещенные препараты – просто в качестве эксперимента. Однако у некоторых из них формируется пагубное пристрастие, и они становятся наркоманами... Почему это происходит и как уберечь ребенка от страшных ошибок, Dni.Ru рассказала психолог клиники Маршака Жанна Засыпкина.

Невидимый враг

Известно, что мы живем в эпоху детоцентризма, которая диктует свои условия. С одной стороны, родители боятся нанести детям психологическую травму случайным окриком или необдуманным словом, читают литературу по воспитанию, учатся детей понимать и принимать, что благоприятно сказывается на подрастающем поколении. С другой – тотальное принятие легко перерастает во вседозволенность, и тут уже сам ребенок начинает страдать: он слишком мал, чтобы жить в мире, в котором можно все. Поэтому мы наблюдаем рост числа зависимых подростков, причем не только от алкоголя и наркотиков, но и от гаджетов, лайков и компьютерных игр. Интернет-зависимость, кстати, довольно распространенное проявление созависимости: например, маме ребенка может быть комфортно, что тот сидит дома, не "шляется по подъездам", не общается с подозрительными личностями, а значит, не пробует запрещенные препараты. Казалось бы, чего еще надо? А он зависимый! Только от другого.

Полное принятие

Когда в асоциальной семье ребенок начинает употреблять наркотики или алкоголь, у нас вроде бы нет вопросов. Но вот когда наркотики приходят в семью социально благополучную, они немедленно появляются. Если в семье – чрезмерный контроль или вседозволенность, гиперопека (чрезмерная забота о детях) или гипоопека (когда внимания и любви, наоборот, мало), то в ней будут наркотики. Социальное благополучие – это когда в семье дети сыты, одеты, учатся в хорошем месте. Но это не значит, что в семье им хорошо, хотя для многих родителей тандем "одет-обут" до сих пор является синонимом слова "счастлив". Ребенок из деструктивных отношений в семье попадает в такие же деструктивные отношения в социуме, то есть ищет себе компанию.

Многие родители сегодня обвиняют во всех бедах школу, но на самом деле, что бы ни происходило там, любовь и защиту он ищет именно дома. Очень важно, чтобы дети знали: вы любите и принимаете их любыми, вне зависимости от успеваемости, степени одаренности и наличия таланта, школьных оценок и того, что вы слышите о нем на родительских собраниях. Пусть ваш подросток понимает, что школа – это еще не вся жизнь, ЕГЭ – не точка невозврата и "неуд" за полугодие по алгебре – не катастрофа. Это не значит, что он может вообще не учиться и не нести ответственность за свои поступки и лень. Но в вашей любви он не должен сомневаться.

"Нет" тотальному контролю

Гиперопека – прекрасная предпосылка для бегства в наркотический дурман. Если каждый шаг подростка контролируют, в 16 лет не пускают гулять с друзьями, возят до школы и обратно, проверяют компьютер, телефон, то больше всего ему будет хотеться убежать от "большого брата". Но в темной воде нельзя поймать золотую рыбку, поэтому бегут они в компании, где есть наркотики и алкоголь. Пагубные пристрастия всегда появляются там, где есть вакуум и где нет чувств.

Будьте вместе

Уясните для себя, что будни связаны с работой, а выходные – с отдыхом. Старайтесь каждую субботу или воскресенье отправляться всей семьей на прогулку или в короткое путешествие. Выключите телефоны на весь уик-энд. Выбирайте не развлекательные шоу, торговые комплексы и прочие искусственно созданные развлечения. Езжайте в парк, в поход, гуляйте по городу, отправляйтесь на бранч, лепите пельмени, пеките хлеб – позвольте себе общаться друг с другом, эта традиция сегодня, увы, утрачивается. Пусть ребенок каждый день идет в школу наполненным уютом семейных вечеров и безусловной родительской любовью.