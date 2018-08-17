Свадьба с Путиным грозит обернуться скандалом

Визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии наделал немало шума. Местные политики требуют от министра уйти в отставку, политологи разразились жесткой критикой, а кто-то даже предположил, что Путин готовит Австрию в качестве троянского коня для всей Европы.

Австрийский политолог Герхард Манготт считает, что приезд российского президента наносит ущерб Вене. Он якобы возбуждает подозрение в том, что Австрия является троянским конем России в Евросоюзе. Эксперт считает - приглашение дает Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в европейском обществе.

Еще дальше пошел депутат Европарламента от австрийской партии "Зеленых" Михель Раймон. Он устроил главе МИД Австрии Карин Кнайсль настоящий разнос и потребовал от нее добровольно уйти в отставку. По мнению парламентария, визит Путина на свадьбу по ее приглашению не может рассматриваться как вопрос чисто личных взаимоотношений.

Стоит отметить, что у Москвы и Вены всегда были хорошие отношения и постоянные контакты на высоком уровне. В подтверждении этому, отвечая на домыслы политологов и политиков, официальный представитель МИД Австрии заявил, что приезд президента Путина на свадьбу не имеет никакого политического подтекста, это в первую очередь приватное торжество и частный визит.





"Что касается троянского коня от России, то это чепуха, потому что Австрия голосует по основным вопросам, также как и Евросоюз", – сказал в эфире НСН специалист Института Европы РАН Владимир Швейцер.

При этом политолог назвал саму поездку Путина на свадьбу странной. "Такое ощущение, что президент увидел невесту в первый раз, когда она приехала в Москву. Карин Кнайсль ведь неизвестная фигура. Она не политик, а скорее эксперт по проблемам Ближнего Востока, долгое время работала в МИДе, стала министром, не являясь членом австрийской Партии Свободы", - отметил эксперт.

Бурная реакция на приглашение Владимира Путина на торжество в Австрии вызвана активной антироссийской кампанией, которая ведется против нашей страны на Западе, отметил декан факультет прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов. Австрия в число наших недоброжелателей не входит. Напротив, нынешнее правительство страны стремится развивать отношения с Россией.





"Мы можем вспомнить и нейтральный статус Австрии, который был еще в период холодной войны. Она тогда, наряду с Финляндией, стала мостом между Западом и Востоком", – сказал Шаповалов в интервью изданию "ПолитЭксперт".

Нападки на Кнайсль и призывы к ее отставке он назвал деструктивными. "Это давление на суверенное правительство, что недопустимо. Именно граждане Австрии должны решать, каким будет их кабинет министров", – уверен эксперт.

Истерика по поводу визита Путина на свадьбу к австрийскому министру захлестнула и Украину. Свое недовольство на сей счет уже высказали представители власти и журналисты. Депутат Верховной рады Анна Гопко усмотрела в этой ситуации опасность для всего Старого Света. "Присутствие Путина на свадебной церемонии еще один сигнал-удар по европейским ценностям", – написала она на своей странице в Facebook.

Свадьба особого значения: президент РФ стал гостем церемонии в Австрии

https://t.co/FTQ1YBcNfl — Виктор Борисенко (@borisenkovictor) 17 августа 2018 г.

Похожую точку зрения высказал и киевский журналист Дмитрий Гордон. "Это издевательство над здравым смыслом! Его еще приглашают на свадьбы, он летает в Берлин на встречи с Меркель. Это говорит об импотенции Европы", – сказал телеведущий.

Все эти комментарии прозвучали еще до того, как ближе к вечеру пятницы, 17 августа появилась информация о том, что вместе с президентом России на торжество приедет мужской хор донских казаков. Его выступление будет одним из подарков Путина главе МИД Австрии. Можно только догадываться, сколько шума наделают завтра песни казаков в информационном пространстве Европы.



Очевидно, что в нынешней ситуации, когда по отношению к России ведется целенаправленная политика изоляционизма, для Путина важно поддержание позитивных межличностных взаимоотношений. Именно личные контакты в тяжелых условиях могут помочь разрешить конфликтные ситуации на мировой арене.

В этой связи можно вспомнить и доверительные отношения российского лидера с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, вместе с которой Владимир Путин наблюдал за драматическим финалом недавнего чемпионата мира по футболу. Да и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель у президента всегда были добрые дружеские отношения.





Кстати, многих наблюдателей смутил тот факт, что российский президент посетит свадьбу Карин Кнайсль по пути в Германию. Это может обидеть Меркель, которая готовится ко встрече с особой тщательностью. Владимиру Путину окажут высокий прием в старинном дворце Мезеберг в 70 километрах от Берлина.

За годы своей власти Ангела Меркель лишь немногим открывала двери этой летней резиденции. Из американских президентов здесь был только Джордж Буш – младший, французских – Жак Ширак, Николя Саркози и Эммануэль Макрон, также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Владимир Путин станет восьмым главой государства, которого здесь примут на самом высоком уровне.



