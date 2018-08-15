Когда ждать третью мировую
Война может начаться в КНР, России или США, утверждает журнал National Interest. Системы наблюдения и разведки этих стран применяли только для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет, а теперь с их помощью следят за пусками неядерных боеголовок.
Может случиться так, что системы случайно перепутают оружие и запустят ядерные ракеты для контрудара. Автор статьи считает, что атака Москвы на подобные спутники может восприниматься Вашингтоном как сигнал о начале ядерной войны.
Кроме того, три державы специально размещают разные виды вооружений на подводных лодках, причем делают это очень хитро: на одной субмарине могут быть на вооружении ядерные и обычные ракеты.
Чтобы избавиться от подобной угрозы, государствам стоило бы разделить ядерное и неядерное оружие, советует американский специалист. Также можно создать спутники, которые будут отслеживать только ядерные боеголовки, но при этом не будут реагировать на обычные.
Тема Третей мировой бьет рекорды запросов в #Google— Донбасс ЛДНР (@DonbassDPRLPR) 15 апреля 2017 г.
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Предсказаний о начале третьей мировой войны в последнее время звучит немало. Недавно доктор военных наук Константин Сивков перечислил основные места, где она потенциально может начаться. Детонатором может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии.
Эксперт уверен, что источниками военной напряженности в ближайшей перспективе будут также противоречия между Китаем и Японией. Более того, Страна восходящего солнца может вступить в конфронтацию с Россией из-за тайваньского вопроса.
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