Когда ждать третью мировую

Третья мировая война начнется случайно: компьютерная программа перепутает сигналы со спутников и запустит ядерные ракеты. Такой прогноз сделали американские специалисты.

Война может начаться в КНР, России или США, утверждает журнал National Interest. Системы наблюдения и разведки этих стран применяли только для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет, а теперь с их помощью следят за пусками неядерных боеголовок.

Может случиться так, что системы случайно перепутают оружие и запустят ядерные ракеты для контрудара. Автор статьи считает, что атака Москвы на подобные спутники может восприниматься Вашингтоном как сигнал о начале ядерной войны.

Кроме того, три державы специально размещают разные виды вооружений на подводных лодках, причем делают это очень хитро: на одной субмарине могут быть на вооружении ядерные и обычные ракеты.

Чтобы избавиться от подобной угрозы, государствам стоило бы разделить ядерное и неядерное оружие, советует американский специалист. Также можно создать спутники, которые будут отслеживать только ядерные боеголовки, но при этом не будут реагировать на обычные.

Предсказаний о начале третьей мировой войны в последнее время звучит немало. Недавно доктор военных наук Константин Сивков перечислил основные места, где она потенциально может начаться. Детонатором может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии.

Эксперт уверен, что источниками военной напряженности в ближайшей перспективе будут также противоречия между Китаем и Японией. Более того, Страна восходящего солнца может вступить в конфронтацию с Россией из-за тайваньского вопроса.