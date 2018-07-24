Чем запомнился Московский урбанфорум

Москва достойно провела Международный урбанистический форум. В этом году он прошел в столице в восьмой раз, но впервые площадкой для его проведения стал парк "Зарядье" – лучшее общественное пространство города.

Раскинувшийся в самом центре Москвы, практически у стен Кремля, парк стал жемчужиной столицы. Как отметил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, подводя итоги Урбанфорума, он не имеет аналогов в России и в мире.

Также, по словам заммэра, российская столица занимает второе место среди мировых мегаполисов по количеству зеленых зон и насаждений, уступая в этом рейтинге лишь Гонконгу. "Сегодня экология является одним из приоритетов развития крупнейших мировых агломераций. Мы продолжим создание новых зеленых зон, скверов и парков. Эта работа будет учтена и в рамках программы реновации", – сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что за последние годы в городе появилось несколько новых парков, были благоустроены несколько уже существующих. Только этой весной в столице было высажено 330 тысяч деревьев и кустарников.

Заместитель мэра привел данные социологических опросов, которые провели иностранные компании специально к Урбанфоруму.

В частности выяснилось, что Москва занимает четвертое место в мире среди мегаполисов по комфортности городской среды и второе место по темпам строительства дорог. Кроме того, Москва признана единственным мегаполисом, где темпы развития дорог превышают темпы общей застройки территорий.

Говоря об итогах масштабного форума, Марат Хуснуллин сообщил, что одним из конкретных результатов встречи мировых архитекторов и экспертов станет догосрочная стратегия развития российской столицы.

"В этом году прошел самый представительный и интересный урбанистический форум, по его итогам мы подготовим предложения по перспективнму стратегическому развитию города на годы вперед", – сказал заммэра.

По его словам, все предложения будут представлены Сергею Собянину для рассмотрения возможностей их реализации. "Форум дал богатую пищу для ума. Все мировые мегаполисы сегодня развивают цифровые технологии, транспортную инфраструктуру, уделяют большое внимание экологии. Мы также учтем это в своих предложениях", – сказал Хуснуллин.

Главными в будущей стратегии развития остаются интересы горожан.

"В центре всего развития мегаполиса, развития урбанизированной среды должен стоять челвек с его интересами и потребностями. От этого будем отталкиваться и мы", – добавил заммэра.

Также стало известно, что московские власти и одна из крупнейших во Франции энергетических компаний Suez заключили на форуме меморандум о намерениях по совместой утилизации отходов при реализации программы реновации в российской столице.

"Мы договорились о том, что они помогут нам в разработке программного продукта по управлению системой отходов при программе реновации. Мы понимаем, что в течение ближайших двух-трех лет у нас появится достаточно большой объем материалов для утилизации от сноса домов. Мы видели, как это работает в Европе: мировой опыт, который сегодня существует, мы считаем полезным", – сказал Марат Хуснуллин.

В июле Москва на пять дней стала центром притяжения архитекторов, политиков, специалистов в области градостроительства и общественных деятелей со всего мира. В столичном парке "Зарядье" прошел восьмой по счету международный Урбанфорум.

В работе масштабной конференции принимали участие семь тысяч человек из 70 стран мира. В первый день форума, 17 июля основное пленарное заседание провел мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил с докладом об итогах развития столицы за прошедшие семь лет и планах на будущее.

Пленарное заседание второго дня форума открыл президент Владимир Путин. Глава государства высоко оценил концертный зал "Зарядье", назвав его одним из лучших в Европе.

Деловая часть форума завершилась 18 июля, затем площадки в "Зарядье" были открыты для всех желающих. В экспозиции форума, на стендах московских компаний и департаментов правительства столицы был представлены достижения города за последние годы. Фестивальную площадку Урбанфорума посетили около 200 тысяч человек.

