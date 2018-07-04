Бред и раздвоение личности: Киев предъявил Кремлю нелепые обвинения
По словам Ильенко, до Петра I Россия называлась Московией, а Русью была Украина. Политик отметил, что, когда появилась Российская империя, она украла украинское название и историю.
Чтобы убедить других в своей правоте, депутат посоветовал "неверующим" свериться с картами тех времен, передает телеканал "360". Его заявления прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Он назвал высказывания Ильенко очередным бредом киевских властей. "Не надо пиарить эту публику. Мало ли что они говорят!" – цитирует сенатора НСН. Он добавил, что даже на встрече с американской делегацией тема Украины поднималась "за два часа полтора раза" и лишь по необходимости.
Кличко и Порошенко о украинском и русском языках#Кличко #Порошенко #Украина #украинский_язык #русский_язык #мова pic.twitter.com/M9dHJ9gOTM— Егор Рогов (@rogov_egor) 1 апреля 2015 г.
Примечательно, что Украина, добровольно отказавшаяся от собственной истории и искажающая факты прошлого в угоду политическим интересам, обвиняет в краже своей истории Россию. Это похоже на раздвоение личности, когда больной не способен адекватно оценивать происходящее.
Как писали Dni.Ru, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым исконное название – Херсонес. Кроме того, политик заявил о необходимости немедленно разорвать договор о дружбе с Россией.
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