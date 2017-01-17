Украина назвала войну с историей уходом от варварства

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил переименовать ряд морских портов и железнодорожных объектов. По его мнению, исторические названия роднят страну с "варварским Востоком".

В соответствии с законом "О декоммунизации", Владимир Омелян предложил переименовать такие порты, как Ильичевск, Южный и Октябрьск. Названия изменятся у Южной и Юго-Западной железных дорог: министр объяснил это фактически неверной топонимией, так как они находятся на севере и в центре Украины.

По словам чиновника, суть реформы сводится к ликвидации всего, что "внушает украинцам мысль о родстве с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как московиты". "Надеюсь, что переименование украинских железных дорог, морских портов и государственных предприятий положит конец воспоминаниям об оккупации Украины", – написал он в социальной сети Facebook.

Министр уверен, что проблема российско-украинских отношений не связана с Владимиром Путиным. "Мы не примем сказок о братских и соседских отношениях", – заявил Омелян. "Граница между Украиной и Россией больше не должна быть границей между странами. Она должна стать разделителем между цивилизацией на Западе и варварством на Востоке. Так было всегда и будет еще долгое время", – написал он.

Напомним, что в 2015 году украинское правительство приняло закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики на территории страны. Предполагается, что под действие документа подпадают города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей.