"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле

Супруга московского священника Олега Батова рассказала на своей странице в Facebook о богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. По словам Марии, условия для проведения торжества 28 июля оказались суровыми.

Мария Батова сообщила, что священники приезжали к храму Христа Спасителя к 07:30. Затем они проводили по семь-восемь часов под открытым солнцем, участвовали в крестном ходе и простаивали молебны. При этом их не допускали до причастия на литургии и не кормили, из-за чего многие падали в обморок.

"Мой муж – диабетик. Ему повезло, что сегодня он перенес эту пытку. Если бы он упал в гипогликемический обморок, мой пост был бы куда жестче", – написала Мария в соцсети. По ее мнению, ради "красивой картинки в телевизоре" в жертву приносится здоровье "пастырей Церкви Христовой".

Женщина добавила, что считает произошедшее полным отсутствием заботы о людях. "Очень хочется дожить до лучших времен, когда то, о чем я говорю, уйдет в прошлое, и священники будут стоять на больших службах не для мебели", – заключила Батова.

Среди прочих этот пост прокомментировал пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков. Он не согласился с автором. "Не стоит выдумывать концлагерь там, где его нет. И если есть сведения, что кто-то не пустил священника причаститься, пусть напишут мне в личку – разберемся. Это недопустимо", – ответил Волков.