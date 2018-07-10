Писатель обозвал русских неполноценными животными

Фантаст из Латвии Дидзис Седлениекс сделал грубое русофобское заявление. По его словам, русские – это "существа низшего интеллектуального уровня".

Латыш заявил, что проживающие в Латвии русские – животные, у которых нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. "Презрительным словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности", – написал он на своей странице в Facebook.

Также литератор добавил, что русские – "это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей". По его словам, большая часть общества их презирает.

Высказывание Седлениекса вызвало возмущение пользователей Сети. Примечательно, что писателя раскритиковали причем не только россияне, но и латыши.

«У этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь», — считает писатель-фантаст и журналист Дидзис Седлениекс. pic.twitter.com/dIIiJE8NC9 — Алекс (@Dermenu) 10 июля 2018 г.

В свою очередь лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратов отметил, высказывание Дидзиса – это официальная риторика латышских элит. По его словам, Латвия потворствует проявлениям национализма, неонацизма, дискриминации русскоязычного населения и ксенофобии, передает "Ридус".

Подобная риторика исходит и от другого прибалтийского государства. Напомним, ранее в интервью немецкому изданию Spiegel президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Запад "слишком мягко" относится к России. Также она отметила, что страна готова защищаться в случае "вторжения" России.