Обезьяна одним ударом "вырубила" маленькую девочку из-за еды
На опубликованных кадрах видно, как ребенок вместе с матерью кормит обезьяну. Когда лакомство закончилось, животное внезапно ударило девочку по лицу. После этого ребенок упал с лестницы.
Где был снят ролик и сильно ли пострадала девочка, не уточняется, сообщает The Mirror. Причины агрессивного поведения животного также неизвестны.
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