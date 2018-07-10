Над спасенными из пещеры в Таиланде детьми нависла новая угроза
Спасатели стараются завершить операцию, пока для этого благоприятны погодные условия. Международной команде пловцов удалось вывести вторую группу "узников пещеры" в составе четырех человек.
Представитель Минздрава Таиланда заявил, что все эвакуированные дети чувствуют себя хорошо. При этом отмечается, что у двух человек – подозрение на легочную инфекцию, передает "Интерфакс".
Медики сделали такие выводы, получив результаты анализов крови. Наличие инфекции подтвердило рентгеновское обследование, пишет "Газета.ru".
В Министерстве здравоохранения Таиланда отметили, что состояние восьми эвакуированных детей оценивается как хорошее. Ни у одного из них не отмечается повышение температуры.
Однако подросткам, которые провели в заточении более двух недель, придется остаться в больнице еще на неделю. Дети уже получили витамин B и вакцину от бешенства.
Напомним, что 12 подростков из юношеской футбольной команды и их тренер пропали без вести в пещере Кхао Луанг на территории заповедника "Понг Пха". У затопленного дождями входа в грот сотрудники обнаружили 11 велосипедов, мотоцикл, личные вещи и спортинвентарь.
Через несколько дней начались поиски, к которым подключился спецназ ВМС Таиланда. После этого обнаруженных подростков и тренера стали снабжать едой и кислородом. Во время одной из операций погиб спасатель-доброволец.
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