Футбольный праздник захлестнул Москву

Большой футбол шагает по стране! На целый месяц с 14 июня по 15 июля 11 российских городов стали центрами мирового футбола: новые стадионы, сотни тысяч болельщиков, классные фан-зоны. Главной площадкой чемпионата стала Москва: огромный мегаполис с головой погрузился в яркий футбольный праздник. Dni.Ru пообщались с москвичами и гостями столицы и выяснили, чем они занимаются в дни мундиаля.







Москва во время чемпионата напоминает настоящую футбольную столицу мира: огромное количество болельщиков из Европы, Америки, Африки и Азии смешались в одну большую и дружную футбольную семью. Играющие на гитарах мексиканские фанаты в широких сомбреро, поющие колумбийцы, танцующие аргентинцы, яркие и заводные бразильцы, которые, казалось, принесли в российскую столицу кусочек карнавала из Рио-де-Жанейро – все это стало хоть и необычной, но уже частью повседневной жизни города.

Не отстают и наши болельщики. Россияне горячо поддерживают национальную команду, крики "Оле-оле-оле-оле! Россия, вперед!" доносятся из баров и кафе, с улиц и площадей. "У меня как раз отпуск совпал с началом чемпионата. Дома не сижу, гуляю, общаюсь с иностранцами, благо, уровень английского позволяет. Вчера с другом познакомились с немцами. Пригласили их к нам в район поиграть в футбол", – рассказал корреспонденту Dni.Ru москвич Алексей.





Одной из главных точек притяжения болельщиков в столице стала огромная фан-зона на Воробьевых горах. Панорамы здесь открываются шикарные – Москва как на ладони, а напротив – величественное здание Московского государственного университета. "Приехали из Новосибирска в столицу специально на чемпионат, мы в восторге! – делятся впечатлениями Сергей и Ирина. – Организация потрясающая, много музыки, всюду иностранцы. А еще мы оставили пожелание сборной России!".





Не пропустили москвичи и гости столицы и открытие Парка футбола на Красной площади. Подходим к делающим селфи на фоне Собора Василия Блаженного хорватам. "Мы только что оттуда (из Парка футбола. – Прим.Ред.). Забили по несколько голов роботу-вратарю, поиграли в настольный футбол. Нам понравилось", – сказал болельщик Златко.

Вообще, настольные игры – один из трендов мундиаля-2018. Один из юных фанатов российской сборной по имени Дмитрий рассказал корреспонденту Dni.Ru, что увлекся настольной игрой "Большой футбол", которую купил в продуктовом магазине, а именно универсаме "Пятерочка". "В игре есть поле и карточки с заданиями, нужно преодолеть различные препятствия, за это получаешь баллы. Мы с друзьями играем уже неделю, не отрываясь ", – отметил школьник.

Замечаем в руке у Дмитрия маленький мяч – так называемый finger ball (от англ. finger – палец). "Его получил в подарок к "настолке". В "Пятерочке" таких мячей целая коллекция. Прикольная вещь – щелкаешь по нему пальцем, и он отскакивает. А еще получил наклейки с флагами участников чемпионата", – рассказал молодой человек.





Оказалось, что в Парк футбола он пришел вместе с отцом – бывшим футболистом-любителем. "Такие коллекционные мячики дают за покупки от 555 рублей в "Пятерочке" в период чемпионата. Я еще нам мешочек для их хранения приобрел. А вообще, они в этих универсамах молодцы, классная идея, прямо в тренд попали!", – отметил он.

Как оказалось, таких довольных новой акцией действительно много. Причем возраст и статус увлекшихся игрой в "Большой Футбол" и коллекционированием мячиков варьируется от 6 до 50 и более лет. В Интернете можно найти целые видеообзоры и просто забавные ролики, в которых видно, что в игры для детей играют совсем не дети. Особенно популярной эта игра стала среди офисных работников, что неудивительно – мячики действительно помогают снять стресс и ненадолго отвлечься от забот в обеденный перерыв.





Завершили экскурсию по самым "футбольным" местам столицы мы на Красной площади, откуда уходили уже вечером. Но людей там, казалось, становилось только больше. Москва отлично подготовилась к чемпионату, и счастливые лица сотен тысяч болельщиков со всего земного шара – прямое тому подтверждение. Ну а мы продолжаем болеть за нашу сборную, ведь уже совсем скоро долгожданный плэй-офф. Вперед, Россия!