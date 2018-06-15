Запад в экстазе от старта ЧМ-2018
Журналистов восхитила организация мундиаля. Особо гости отметили теплую атмосферу этих дней в России. По их словам, за последние годы Москва изменилась больше, чем какой-либо другой европейский город.
"Гораздо симпатичнее, чем ожидалось", – пишет об открытии чемпионата мира по футболу британская газета The Guardian. Порадовало автора статьи то, что все надписи в столичном метро продублированы на английском, а проезд для болельщиков сделали бесплатным.
Многие похвалили российские стадионы, построенные специально к ЧМ-2018. Телеканал CNBC опубликовал снимки всех 12 арен из космоса.
Издание The Wall Street Journal, находясь в настоящем экстазе от открытия мундиаля, пошло еще дальше. Оно призвало всех фанатов из США болеть за российскую сборную.
Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". В матче открытия ЧМ-2018 российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
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