Иностранные болельщики в восторге от российской еды

В адрес России, принимающей в 2018 году матчи финальной части мирового первенства по футболу, уже сказано немало теплых слов. Порой они звучали из уст тех, кто еще совсем недавно говорил о нашей стране исключительно с пренебрежительными интонациями. Так было с объектами инфраструктуры для проведения футбольных матчей, так было с транспортом, отелями, доброжелательностью – да, много с чем, что касалось проведения футбольного праздника в России. В этом числе оказался и вопрос еды. Да-да, иностранцы всерьез верили рассказам о том, что в нашей стране местные жители питаются хуже некуда, иногда употребляя в пищу даже ежей. Опасавшихся голодухи иностранцев в России ожидало приятное разочарование.



Журналист Джайлс Уиттелл на собственном опыте убедился, что в России много еды и она вкусная. Своими впечатлениями он, человек, когда-то живший в нашей стране, поделился на страницах британской The Times. Он отмечает, что за последние десятилетия ничто так сильно не изменилось в России как еда. "Там, где советизм настаивал на каменных лицах и оскорбительном сервисе, современные русские закусочные, по большому счету, предлагают юмор, самоанализ, усердие на кухне и трогательное желание угодить, – пишет он. – Ни один болельщик не должен оставаться голодным или скучать".

Самый простой и очевидный вариант поесть – это купить необходимое в магазине. Список предпочтений британца выглядит следующим образом:

Колбаса

Московский сыр Гауда

Пиво "Балтика"

Лососевая икра

Белужья икра

Маринованные огурцы и грибы

Свекла и сметана для борща

Киргизский мед

Яблочные пирожки

Водка

Тем же, кто предпочитает есть в кафе и ресторанах, Уиттелл первым делом советует обратить внимание на рыбу. Он отмечает, что, если Англия займет первое место в своей группе, то получится, что четыре из своих первых пяти игр она проведет в городах на великих русских реках (Волгоград, Нижний Новгород, Казань и Ростове-на-Дону). Журналист восхищен тем, что в Волге, которая в Волгограде больше похожа на озеро, чем на реку, до сих пор можно поймать щуку, окуня, карпа и даже осетра. Порадовали его и цены – жареный окунь с грибами всего за пять фунтов стерлингов (418 рублей).

Здесь же отмечает он, в полной мере ощущается и веяние Азии, которая привнесла свой колорит в российскую кухню. Британец отдельно отмечает плов (жирные, восхитительные куски мяса ягненка в рисе – прим. автора), шашлык (кебабы – прим. автора) и лепешку (круглый пресный хлеб – прим. автора). Ему также пришелся по душе лагман (лапша удон по-казахски – прим. автора) и кумыс (ферментированное кобылье молоко – прим. автора). Вместо последнего журналист также предлагает квас – "ферментированный хлебный напиток, продаваемый повсюду из мини-автоцистерн, стоящих на поворотах улиц".

Тем, кому посчастливится побывать на Кавказе, Джайлс Уиттелл советует непременно пробовать местную еду, называя ее "источником лучшей кухни России с царских времен, ее единственной достойной кухни в советское время, и вдохновения для ее самой стабильно вкусной и доступной еды в настоящее время". Конечно, отмечает он, нельзя обойти вниманием икру – один из символов России. Британец вспоминает, как когда-то намазывал купленную в Москве белужью икру на блины как шоколадную пасту.



Футбол в материале журналиста имеет второстепенное значение, но о нем автор статьи никогда не забывает и дает совет на случай вылета англичан на ранних стадиях футбольного первенства – заливать свое горе спиртным. Лучше всего, по его мнению, для этого подойдет водка или коньяк. Но ни в коем случае не вместе, предупреждает он, попутно посрамляя тех, кто сеял панику о российских хулиганах. Москвичей британец называет "обезоруживающе дружелюбными", а возможности поесть описывает так: "Акры свободных столиков в ближайшем ресторане в любое время дня и ночи".

Как пишет журналист, после введения санкций произошло возрождение местной кухни. Причем, замечает он, под понятие "местная" подпадает и грузинская кухня, которая, отмечает Уиттелл, для России такая же, как индийская для Великобритании и мексиканская для США. Столь близка россиянам и украинская кухня, в которой ему полюбилась свинина на сыром жиру с весенним луком и алкоголем (это надо употреблять именно в таком порядке, настаивает автор). Внимание читателей журналист также акцентирует на торговых точках с шашлыком, пловом и лепешками, а гурманам британец непременно советует отведать лососевых пельменей.



Завершая описание российской кухни, журналист вновь обращается к теме футбола, надеясь, что англичане смогут дойти до полуфинала мундиаля. И непонятно, что его волнует больше: победы его любимой команды или повод отправиться в Санкт-Петербург, чтобы и там посетить один из городских ресторанов.