В правительстве объяснили рост пенсионного возраста

Продление профессиональной активности влияет на продолжительность жизни человека, считает министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Как сообщает inkazan.ru, глава ведомства отметила, что в народном менталитете женщина 55 лет считается молодой.



По ее словам, чем дольше человек "находится в строю", тем он моложе по своему биологическому возрасту. Министр добавила, что постепенное повышение пенсионного возраста в течение 16 лет поможет людям адаптироваться к новым реалиям.