В правительстве объяснили рост пенсионного возраста

Продление
профессиональной активности влияет на продолжительность жизни человека, считает
министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Как сообщает inkazan.ru,
глава ведомства отметила, что в народном менталитете женщина 55 лет считается
молодой.
По ее словам, чем дольше человек "находится в строю", тем он моложе по своему биологическому возрасту. Министр добавила, что постепенное повышение пенсионного возраста в течение 16 лет поможет людям адаптироваться к новым реалиям.
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