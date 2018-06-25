Бывшему главе НАТО запретили появляться в США

Бывший генеральный секретарь НАТО и бывший министр иностранных дел Испании Хавьер Солан получил отказ во въезде на территорию США, передает РИА ФАН. Отметим, что граждане Испании могут пересекать американскую границу без визы. Однако если они посещали Иран, Ирак, Сирию, Сомали и некоторые другие страны, разрешение на въезд им все-таки понадобится.

Сообщается, что именно это стало причиной запрета на въезд Хавьеру Солану, который ранее посещал Иран. В Вашингтоне бывший глава НАТО собирался выступить в Брукингском институте. Сейчас он занимается оформлением необходимых документов.