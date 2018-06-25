Модные московские рестораны пойдут под снос

Теперь руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Александр Хаминский, инициировавший в Общественной палате РФ межведомственное обсуждение проблемы, получил в этом вопросе поддержку Правительства Москвы.

Первые ощутимые результаты работы проявились при решении проблемы незаконной застройки, существующей в столичных ресторанах помимо нарушений в сферах пожарной безопасности, оборота алкогольной продукции и непосредственно финансово-хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Наведение порядка на рынке началось с ликвидации в прямом смысле слова опасных для жизни и здоровья заведений.

Клуб Maybe, размещавшийся на неприспособленной для этого крыше заводского корпуса, как известно, уже прекратил свое существование. На очереди – ресторан "Черетто" на Цветном бульваре, третий этаж которого является самостроем. Особая ситуация с Rose Bar, в котором разобрали часть крыши векового многоквартирного здания и возвели всесезонный павильон, и Bamboo.Bar, владельцы которого не только незаконно построили торговый объект на принадлежащем городу земельном участке, но и неким образом оформили это сооружение в собственность. Вопрос скорейшей ликвидации таких незаконно возведенных предприятий общественного питания стоит наиболее остро, поскольку в таких строениях существует прямая угроза жизни и здоровью граждан.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики, общественный деятель Александр Хаминский проинформировал о несоблюдении в столице положений Постановления Правительства Москвы № 819-ПП от 11 декабря 2013 года "Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков" в отношении объектов недвижимости, созданных в отсутствие прав на использование земельного участка и разрешения на строительство, мэра Москвы Сергея Собянина.

После того, как Хаминский довел до столичного градоначальника эту вопиющую ситуацию с самостроем, к разрешению вопроса подключился Аппарат Мэра. На прошлой неделе общественный деятель был письменно проинформирован о завершении подготовки документов для направления в суд заявления Департамента городского имущества города Москвы. В своем иске ДГИ Москвы будет требовать признания Rose Bar и Bamboo.Bar самовольной застройкой, их сноса, освобождения земельных участков, признания права собственности отсутствующим и признании права собственности города Москвы на эти постройки. А согласно сложившейся судебной практике можно с уверенностью говорить о том, что исковые требования Департамента будут удовлетворены.