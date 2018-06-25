В Италии запретили спасать тонущих мигрантов

Власти Италии запретили своим спасательным кораблям оказывать помощь терпящим бедствие судам с беженцами, передает НСН. Сообщается, что ответственность за судьбу мигрантов, решившихся попасть в Европу на ненадежных плавательных средствах, отныне возложена на Ливию. Те корабли, которые смогут без происшествий пересечь море, натолкнутся на закрытые для них итальянские порты.