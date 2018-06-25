В метро Москвы произошел сбой

В движении поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии (салатовой) линии Московского метрополитена произошел сбой, передает сетевое издание m24.ru. Как сообщает пресс-служба столичной подземки, причиной увеличения интервалов стал инцидент с пассажиром. Движение было оперативно восстановлено.

Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьино» до «Зябликово» восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 25 июня 2018 г.