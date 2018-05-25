Путин отбил грязную провокацию на встрече с Макроном

Владимира Путина удивила позиция французского журналиста, задавшего вопрос на совместной пресс-конференции президентов России и Франции. Представителя западных СМИ интересовала ситуация с Олегом Сенцовым, но абсолютно не заботила судьба Кирилла Вышинского.

Гражданин Украины Олег Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а вовсе не за журналистскую или режиссерскую деятельность. Об этом напомнил корреспонденту из Франции Владимир Путин.

"Вот Вы про Сенцова еще спросили. Значит, Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему Вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном. Глава государства добавил, что судьба задержанного в Незалежной Кирилла Вышинского почему-то западную прессу совсем не интересует.

Руководитель портала РИА Новости Украина был задержан сотрудниками СБУ в Киеве и отправлен по этапу в Херсон. Власти страны обвиняют его в госизмене. Тем не менее, как сообщил адвокат Вышинского, журналист "держится молодцом" и благодарит всех за поддержку.

Прокомментировал президент и выводы международной группы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. Путин напомнил, что России участвовать в разбирательстве не позволяют. Если Москву допустят к работе комиссии, тогда можно будет говорить о каком-либо признании результатов.

А вот Украина от расследования не отстранена, хотя как минимум виновна в том, что не закрыла свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, нарушив международные правила. Однако, по словам президента, Россия изучит представленные накануне выводы следствия, передает РИА Новости.