Игнорирующая Россию Сердючка боится за свою жизнь

Музыкант и певец Юрий Лоза рассказал о проблемах артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Судя по комментарию Лозы, знаменитую проводницу в России увидят не скоро.

Лоза уверен, что нежелание Данилко выступать на территории нашей страны вполне обоснованно. Андрей попросту опасается, что после посещения России уже не сможет вернуться на родину.

"Он – нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь", — начал Лоза. "Данилко уже упрекали там, что он зарабатывает в Рашке… Зачем ему надо дразнить гусей? Вот у меня нет необходимости зарабатывать большие деньги, поэтому я не хватаюсь за все предложения. То же самое делает Данилко", – рассказал музыкант Пятому каналу.

Также Лоза отметил, что Верка Сердючка отнюдь не бедствует. Артист зарабатывает в других странах. В том числе скоро появится в Латвии – на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Украинская звезда очень востребованна. Судя по гастрольному списку Сердючка часто выступает в Киеве, а также в некоторых городах Германии, где живет много выходцев из бывшего Советского Союза.





Скоро, 20 июля, Верка Сердючка выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари" на Рижском взморье на так называемом "Вечере любви". Среди других его участников – Андрей Макаревич и Нино Катамадзе, которые сегодня по политическим причинам в России почти не выступают.

Добавим, что все билеты на выступление Данилко проданы. Они улетали как горячие пирожки, хотя их цена и доходила до 300 евро (21 тысяча рублей).