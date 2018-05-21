Джина Хэспел вступила в должность главы ЦРУ

В США назначен новый руководитель Центрального разведывательного управления. Высокий пост получила разведчица Джина Хэспел, передает телеканал "360".
Первую женщину-главу ЦРУ привели к присяге. Трамп пожелал ей удачи и заявил, что в стране нет никого, кто подходил бы лучше для этой должности, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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