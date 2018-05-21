Суд отменил приговор националисту Тесаку

Московский городской суд постановил отменить обвинительный вердикт в отношении лидера неформального движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, по которому тот должен был провести десять лет в колонии строгого режима, передает сетевое издание m24.ru. Дело было отправлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Националист по прозвищу Тесак запросил полной реабилитации. На время разбирательства он останется под стражей.
Следствие считает, что в 2012-2014 годах члены "Реструкта" нападали на людей с применением электрошокеров, газовых баллончиков и металлических дубинок, отбирали у потерпевших вещи, а также обливали краской и другими субстанциями. В деле семь подобных эпизодов, причем в результате одного из нападений пострадавший скончался.
Организованное Тесаком движение занималось поиском потенциальных педофилов, наркоманов, наркоторговцев и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. При помощи интернета их заманивали на личную встречу, в ходе которой проводили "воспитательные беседы".
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