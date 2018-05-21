Пассажиры пожаловались на сбой в метро Москвы

Пассажиры пожаловались на сбой в работе столичной подземки. По словам очевидцев, поезд простоял без движения на станции "Преображенская площадь" Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена около семи минут.
"Третий вагон подозрительно пищит", – рассказал Dni.Ru один из пассажиров. После небольшой задержки состав тронулся.
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