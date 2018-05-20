Немцы разглядели в галантности Путина издевку над Меркель

Мир продолжает обсуждать то, как на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи президент России Владимир Путин вручил ей букет цветов. И пока одни восхищаются галантностью и красотой этого жеста, другие пытаются увидеть в нем негативный контекст.

Эксперты успели констатировать, что первой жертвой агрессивной антироссийской информационной кампании Запада стала журналистика. Когда факты не просто освящаются под определенным углом, но и зачастую искажаются или вовсе выдумываются в угоду необходимости выставить Россию врагом "всего цивилизованного мира", говорить об объективном освящении информации не приходится.

Кажется, не обошла стороной эта беда и немецких журналистов. В то время, как Владимир Путин и Ангела Меркель провели весьма плодотворные и нацеленные на достижение взаимопонимания переговоры, сотрудники таблоида Bild, по всей видимости, так и не смогли отойти от воинственной риторики. Вместо теплой встречи лидеров двух стран они разглядели "дипломатическую дуэль" непримиримых соперников.

Якобы первый "обмен ударами" начался еще на пороге резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Немецкие журналисты дошли до того, что за своеобразный акт агрессии приняли даже букет цветов, которым президент России встретил канцлера Германии. "Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", – цитирует РИА Новости текст материала.

«Счастливого пути»: Ангела Меркель приехала в резиденцию Путина, на входе повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи.

И все это по-русски pic.twitter.com/IG3hxXOzRQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

Автор уверен, что букет цветов должен был напомнить Ангеле Меркель, что она женщина. По каким-то причинам журналист уверен, что напоминать женщине о том, что она женщина, оскорбительно. Примечательно, что ранее в Bild вышла статья, где критиковался сам визит канцлера Германии в Сочи. Тогда журналисты заявили, что в ходе этой встречи президенту России удалось показать, что он является хозяином мировой политической арены.