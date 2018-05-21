Михаил Барщевский попал в больницу с инфарктом

Известный российский юрист Михаил Барщевский был доставлен в одну из больниц в подмосковных Люберцах с подозрением на инфаркт, передает Telegram-канал 112. По данным Telegram-канала Mash, приступ случился поздним вечером 20 мая.
Барщевский был помещен в реанимацию, но после ухудшения состояния пациента врачи решили перевести его в столичную клинику. Юрист подтвердил информацию о госпитализации. "Врачи занимаются. Все в силах Божьих", – цитирует его Telegram-канал LifeShot.
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