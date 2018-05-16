На Москву надвигается гроза

В столице на 17 мая объявлен желтый уровень погодной опасности – в мегаполисе ожидается гроза. По данным Гидрометцентра, в городе сохранится высокая пожароопасность, сообщает сетевое издание m24.ru.



Как отметили синоптики, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Тепло в Москве сохранится, столбики термометров покажут до +27 градусов.



